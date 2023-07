Nadal, Djokovic... Alcaraz n'y croit pas encore !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En remportant Wimbledon cette année, Carlos Alcaraz a réalisé un magnifique exploit et il est forcément réquisitionné partout où il passe. Le jeune Espagnol s'impose petit à petit comme un rempart difficile à détruire pour Novak Djokovic, qui comptait encore s'adjuger de nombreux titres du Grand Chelem avant de prendre sa retraite. Si la faim du Serbe reste intacte, il aura bien du mal à déloger Alcaraz, surtout si celui-ci commence à bien jouer sur toutes les surfaces.

Il faut bien avouer que la victoire de Carlos Alcaraz face au maître des lieux dimanche ressemblait bien à celle du passage de témoin entre l'ancienne génération et la nouvelle. Même si Novak Djokovic fait tout pour contrecarrer les plans des jeunes joueurs, il a été ébloui par le talent de l'Espagnol et désormais chaque occasion ratée pourrait lui coûter cher. Mais comme à son habitude, Alcaraz est très prudent, à l'image de son interview avec Marca parue lundi.

Des mots forts du Big 3

Novak Djokovic aurait eu toutes les raisons du monde à se montrer anéanti lors de la cérémonie de la remise des trophées. Au lieu de ça, grand sourire, il a reconnu l'exploit de Carlos Alcaraz avant d'ajouter en conférence de presse que le jeune Espagnol avait des qualités hors normes qui lui rappelait celles du Big 3. Rafael Nadal, lui, n'a pas hésité à souhaiter bonne chance à son jeune compatriote avant le plus grand match de sa carrière : « Oui, il m'a envoyé un message. D'abord pour me souhaiter bonne chance pour la finale et je l'en remercie. Que quelqu'un comme lui, l'idole de mon enfance et encore actuellement, t'envoie autant de force pour le moment le plus important de ta vie, c'est quelque chose qui force le respect et qu'il faut admirer » a confié Alcaraz.

Wimbledon : Nadal, Federer... Djokovic n’a jamais vu ça https://t.co/sjoL3YkZio pic.twitter.com/ZIZOmfZQjk — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Pas de passage de témoin

Le résultat de ce combat a tout pour faire penser à un passage de témoin entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, du moins à Wimbledon. Réputé pour sa prudence dans ses déclarations, le jeune Espagnol a tenu à être modéré lors de son interview pour Marca . « Tant que Rafa et Djokovic continuent d'être en activité et de jouer, il n'y aura pas de nouvelle ère. Dans quelques années, quand ils prendront leur retraite et ne joueront plus, le débat pourrait surgir à nouveau. Mais, maintenant, ce n'est pas le moment. Moi, j'ai gagné pour moi et mon équipe, pas pour commencer une nouvelle ère » a-t-il simplement déclaré.

Leader de la nouvelle génération

Au vu de ses performances passées, Carlos Alcaraz était déjà le leader de cette jeune génération. En plus de barrer la route à l'une des plus grandes légendes du tennis à Wimbledon, l'Espagnol pourrait se placer en tant que forteresse indéboulonnable pour les jeunes joueurs. A l'heure actuelle, il évolue à un niveau largement supérieur à ses collègues et il sera bien difficile d'aller le chercher dans les années à venir.