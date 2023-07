Wimbledon : Djokovic, un rendez-vous avec l'histoire manqué

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, Novak Djokovic disputait la finale de Wimbledon pour tenter de remporter un huitième titre à Londres et surtout un 24ème en Grand Chelem. Le Serbe, opposé à Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial, a fini par craquer au bout de 4h42 et reste pour le moment à 23 trophées Majeurs. Une nouvelle victoire aurait validé définitivement beaucoup de choses par rapport à son histoire avec le tennis. Mais il faudra peut-être attendre...

Il fallait au moins ça. Un énorme combat pour comprendre que le tennis masculin n'est pas seulement dominé par Novak Djokovic en Grand Chelem. Même à 36 ans, le Serbe sait gagner mieux que quiconque et pouvait rêver d'un nouveau succès à Wimbledon. En allant chercher un 23ème titre à Roland-Garros il y a un mois, on se disait que le 24ème ne prendrait pas beaucoup de temps à arriver, tant il semblait au-dessus du lot sur gazon.

Une grosse opportunité gâchée

Novak Djokovic avait pourtant débuté de la meilleure manière cette finale. Plus à l'aise qu'Alcaraz, le Serbe a vite mené 6/1. Le match a vraiment débuté au démarrage de la deuxième manche mais les deux hommes ont eu besoin d'un tie-break pour se départager. Le numéro 2 mondial restait sur 15 tie-breaks remportés consécutivement en Grand Chelem et il a même eu l'occasion de conclure. « Pour être honnête, mon revers m’a lâché sur cette balle de set. Même si sa balle était longue et qu’il y a eu un mauvais rebond, je n’aurais jamais dû rater ce point. Et à 6–6, encore un revers dans le filet. Deux revers très mauvais, c’est comme ça. Et le match a basculé en sa faveur » a jugé Djokovic en conférence de presse. A deux sets à zéro en sa faveur, le match aurait pris une tournure radicalement différente.

Passage de témoin ?

Cette victoire de Carlos Alcaraz a beaucoup de symboles. L'un d'entre eux pourrait être celui du passage de témoin entre le maître des lieux et le jeune prodige prêt à tout écraser sur son passage. Avec un deuxième titre en Grand Chelem en moins d'un an, l'Espagnol se positionne clairement comme le joueur le plus talentueux de sa génération. Et il a mis un point d'honneur à conquérir ce titre, synonyme de prolongation sur son trône de numéro 1 mondial.

Djokovic en difficulté ?

Si Carlos Alcaraz avait manqué le rendez-vous avec Novak Djokovic en demi-finales à Roland-Garros, l'Espagnol a largement corrigé le tir. Pour Djokovic, cette occasion manquée pourrait finir par coûter cher puisque maintenant les mois vont coûter double pour lui. A son âge, seuls les Grands Chelems l'intéressent encore mais il faudra vite se relancer car il a semblé souffrir physiquement parfois. Maintenant il le sait : son plus gros problème s'appelle Carlos Alcaraz.