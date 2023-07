Nadal - Federer : L'annonce retentissante de Djokovic sur Alcaraz

Hugo Chirossel

Au terme d’une bataille qui aura duré près de cinq heures, Carlos Alcaraz s’est imposé ce dimanche face à Novak Djokovic, en finale de Wimbledon. En conférence de presse après la rencontre, le Serbe a été dithyrambique envers le jeune joueur de 20 ans. D’après lui, il a prouvé qu’il était le meilleur joueur du monde.

Défait en demi-finale de Roland-Garros, Carlos Alcaraz a pris sa revanche. Le numéro 1 mondial s’est imposé face à Novak Djokovic ce dimanche, en finale de Wimbledon (1-6, 7-6 [6], 6-1, 3-6, 6-4). Une rencontre longue de 4h42 et à l’issue de laquelle l’Espagnol a décroché le deuxième titre de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem après l’US Open 2022.

«Il a prouvé qu'il était bien le meilleur joueur du monde»

En conférence de presse, Novak Djokovic a avoué avoir été surpris par la vitesse à laquelle Carlos Alcaraz s’est adapté au jeu sur gazon. D’après lui, l’Espagnol a montré qu’il était le meilleur joueur du monde. « La terre battue, non, car il a grandi dessus. Son jeu s'y adapte naturellement. Mais sur gazon, oui il m'a surpris. Tout le monde est surpris de voir sa vitesse d'adaptation à la surface. Je pense que jouer le Queen's l'a beaucoup aidé. Il a failli perdre le premier match et puis il est monté en puissance. À Wimbledon, les courts sont plus lents et je pense que ça correspond bien à son type de jeu. Mais son slice, ses chips en retour, sa volée, oui c'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il joue aussi bien sur gazon cette année, mais il a prouvé qu'il était bien le meilleur joueur du monde, aucun doute », a déclaré Novak Djokovic, dans des propos relayés par L’Équipe .

