Wimbledon : Alcaraz impressionne, il ne s'en remet pas

Jean de Teyssière

Ce dimanche aura lieu la finale de Wimbledon et elle sera inédite puisque Carlos Alcaraz n'a jamais réussi à atteindre ce stade. Il sera opposé à Novak Djokovic, pleinement concentré dans sa course pour le Grand Chelem calendaire après avoir remporté l'Open d'Australie et Roland Garros. Mais l'Espagnol n'a pas dit son dernier mot et souhaitera sûrement prendre sa revanche sur sa demi-finale perdue à Paris, lui qui est un joueur unique, selon Fabrice Santoro.

Ce dimanche aura lieu à nouveau un match pour l'histoire. Dès que Novak Djokovic atteint une finale de Grand Chelem, il peut étirer encore un peu plus le nombre de tournois du Grand Chelem remportés. Actuellement à 23 depuis sa victoire à Roland-Garros, il devance Rafael Nadal d'une seule unité. Mais devant lui se présentera un Carlos Alcaraz revigoré, qui sort d'une victoire sur herbe, la première de sa carrière, lors du tournoi du Queen's et qui est arrivé sans encombres jusqu'en finale. A un match de sa première victoire sur le mythique gazon de Wimbledon, il a reçu un bel hommage.

«Je n'ai jamais vu un numéro 1 jouer avec le sourire, ça n'existe pas»

Après la victoire express de Carlos Alcaraz face à Daniil Medvedev vendredi (6-3, 6-3, 6-3), l'ancien tennisman français Fabrice Santoro, aujourd'hui consultant sur BeIn Sports a parlé de tout le bien qu'il pense de l'Espagnol : « Je n’ai jamais vu un numéro 1 mondial jouer avec le sourire, ça n’existe pas. Il y a une pression incroyable lorsqu’on est numéro 1, sur le terrain, en dehors, l’aspect médiatique, les fans, les sponsors, enfin il y a un programme de ministre quasiment. »

Wimbledon : Djokovic les a traumatisés, Alcaraz peut paniquer https://t.co/XHw89t6gfd pic.twitter.com/6aVh3Z2wxw — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

«On a vraiment affaire à un phénomène»