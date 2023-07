Tennis : Djokovic espionné, Alcaraz fait une énorme révélation

Alexis Brunet

Carlos Alcaraz s'est qualifié pour la première fois de sa vie en demi-finale de Wimbledon. Une belle réussite pour l'Espagnol, qui n'est pas spécialiste de la surface. S'il s'impose face à Daniil Medvedev, il pourrait retrouver Novak Djokovic en finale. Un match qui pourrait déjà faire débat, car le père du Murcien a été surpris en train de filmer le Serbe à l'entraînement. Le numéro un mondial s'est exprimé sur le sujet.

Qui gagnera Wimbledon cette année ? Le grand favori est bien sûr Novak Djokovic. Le Serbe est déjà qualifié pour les demi-finales. Une habitude pour lui, car il s'est imposé déjà sept fois à Londres, et il a remporté les quatre dernières éditions. Ils sont donc peu nombreux à pouvoir challenger le Djoker. Mais le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz peut espérer créer l'exploit, s'il retrouve le natif de Belgrade en finale.

Alcaraz progresse sur gazon

Par son jeu, Carlos Alcaraz se rapproche de Rafael Nadal. Il est donc un spécialiste de la terre battue comme son glorieux aîné, mais pas du gazon. Pourtant, l'Espagnol a prouvé qu'il arrivait très bien à se débrouiller sur herbe. Avant Wimbledon, il a gagné le tournoi du Queen's, et maintenant, il est qualifié pour les demi-finales du Grand Chelem anglais. S'il arrive à passer l'obstacle Daniil Medvedev, il pourrait retrouver Novak Djokovic en finale, si celui-ci s'impose de son côté face à Jannick Sinner.

Le père d'Alcaraz a espionné Djokovic