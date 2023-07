Wimbledon : Alcaraz sans pitié, Rune impuissant

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La plus belle affiche des quarts de finale de Wimbledon opposait certainement Carlos Alcaraz à Holger Rune. L'Espagnol, numéro 1 mondial, retrouvait alors le Danois pour la première fois depuis leur premier duel sur le circuit ATP à Bercy l'année dernière quand il avait dû abandonner. Désormais, le numéro 1 mondial affrontera Daniil Medvedev en demi-finales avant un potentiel duel face à Novak Djokovic, un combat attendu par lui comme par tout le monde.

On pouvait s'attendre à un immense duel entre les deux meilleurs joueurs de cette toute nouvelle génération. Mais Carlos Alcaraz a fait parler son statut de numéro 1 mondial et Holger Rune n'a pas réussi à tenir le combat physique sur la distance. Les deux joueurs, novices sur la surface, ont pris rendez-vous pour le futur.

« Une fois sur le court, il n’y a plus d’amis »

Nés à quelques jours près l'un de l'autre, Carlos Alcaraz et Holger Rune se connaissent depuis qu'ils ont 12 ans. Il y a quelques années, ils ont même joué Les Petits As ensemble et ont fini par se retrouver au sommet du tennis mondial. Mais sur le Centre Court mercredi, c'est bien l'Espagnol qui a pris les devants, largement. « Je ne m’attendais pas à pouvoir jouer à un si bon niveau sur cette surface. C’est fou. Au début du match, je dois reconnaître que j’étais vraiment nerveux de jouer contre Rune, quelqu’un du même âge que moi, jouant à un très bon niveau. C’était dur de jouer contre lui. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, une fois sur le court, il n’y a plus d’amis » a-t-il confié après sa victoire.

Un match maîtrisé de bout en bout

Sur le papier, on pouvait s'attendre à un match en 5 sets au bout du suspense. Malgré la tension apparente dans le premier set, Carlos Alcaraz a laissé échapper la pression en remportant le premier set au tie-break avant de prendre l'avantage physiquement et tactiquement. Parfait au service, il n'a pas été breaké du match et Holger Rune a fini par lâcher au milieu du deuxième set quand il a vu qu'il n'avait pas de solutions.

Duel attendu face à Djokovic

En demi-finales, le numéro 1 mondial retrouvera donc Daniil Medvedev qui a réussi à se sortir du piège Christopher Eubanks, la belle histoire de ce Wimbledon 2023. C'est un adversaire qu'il connaît déjà puisqu'il l'a dominé assez largement en finale d'Indian Wells en mars dernier. Mais on peut imaginer que cet affrontement sera plus serré, en tout cas bien plus que leur premier qui a eu lieu à Wimbledon en 2021, quand Medvedev avait gagné en 3 sets secs face à un très jeune Alcaraz.