Wimbledon : Djokovic/Alcaraz, le duel déjà lancé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Si Carlos Alcaraz doit encore valider sa qualification pour les demi-finales ce mercredi face à Holger Rune, la perspective d'un nouveau duel face à Novak Djokovic n'échappe à personne. Les deux clans commencent à se jauger à distance et tous les moyens sont permis pour essayer de prendre la moindre information. Récemment, c'est le père du jeune espagnol qui a été vu en train de filmer une séance d'entraînement du Serbe.

Pour gagner Wimbledon, rien n'est laissé au hasard. Cette année, l'immense favori se nomme Novak Djokovic et tout le monde aura envie de le battre. A commencer par Carlos Alcaraz, qui souhaite prendre sa revanche après sa terrible défaillance de Roland-Garros. D'ailleurs la situation entre les deux joueurs devient plus tendue depuis que le père du numéro 1 mondial a assisté avec grande attention à l'un des entraînements du Serbe.

Alcaraz surveille Djokovic

Lundi, lors d'un entraînement de Novak Djokovic, le père de Carlos Alcaraz s'est rendu discrètement pour aller filmer et scruter les moindres faits et gestes du Serbe. Forcément, cette péripétie n'a pas plu au numéro 2 mondial qui a pour habitude de ne rien partager sur ses méthodes. « C’est la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, les circonstances sont telles que nous n’avons pas d’intimité à l’entraînement, même si parfois j’aimerais avoir plus d’intimité. Cela me donne pas l’occasion d’essayer certaines choses, de communiquer plus clairement avec mon équipe » a-t-il déclaré.

Djokovic passe en mode machine

Légèrement bousculé par Andrey Rublev lors des quarts de finale, Novak Djokovic s'avance un peu plus vers le titre. Grandissime favori au début de la quinzaine, il est loin d'avoir perdu ce statut et d'ailleurs, il ne s'y trompe pas et d'ailleurs il s'amuse à mettre la pression sur ses adversaires. « Jusqu'à présent, tout se passe bien. Nous avons atteint les demi-finales. Je ne veux pas paraître arrogant, mais je me considère bien sûr comme le favori. À en juger par les résultats que j'ai obtenus au cours de ma carrière ici, j'ai gagné les quatre dernières éditions de Wimbledon et j'ai atteint d'autres demi-finales. Je me considère donc comme un favori » a-t-il lancé, plein de confiance.

Alcaraz a faim

Qualifié pour les quarts de finale où il défiera Holger Rune, Carlos Alcaraz a rempli l'un de ses objectifs. Mais le jeune Espagnol a confié qu'il rêvait de beaucoup plus grand. Il semble bien loin le temps où il craquait mentalement et physiquement en demi-finales de Roland-Garros. Mais le parcours est encore long pour aller défier Novak Djokovic, qui pourrait jouer pour un 24ème Grand Chelem dimanche et un huitième titre à Wimbledon.