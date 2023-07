Wimbledon : Avant son duel contre Djokovic, il fait un terrible constat

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce mardi, c'est le début des quarts de finale à Wimbledon. Pour ouvrir le bal côté masculin, Jannik Sinner et Roman Safiullin, la surprise russe d'un côté puis Novak Djokovic retrouvera Andrey Rublev, numéro 7 mondial, un adversaire qu'il a l'habitude de dominer facilement comme c'était le cas il y a six mois au même stade à l'Open d'Australie. Le défi est immense et c'est le Russe qui l'exprime le mieux.

Assez régulier, Andrey Rublev est dans le top 10 depuis un bon moment maintenant. Le Russe, vainqueur de son premier Masters 1000 en avril dernier à Monte-Carlo, cherche à briser un autre plafond de verre : les quarts de finale en Grand Chelem. Il disputera déjà son huitième quart ce mardi sans être parvenu à passer au cran supérieur. Interrogé sur son duel face à Novak Djokovic, il a fait une parfaite description du jeu du Serbe.

Un défi physique

Pas réputé pour son grand QI tennis, Andrey Rublev devra faire un immense exploit à Wimbledon pour atteindre les demi-finales. Le Russe manque souvent de plan B et il faudra vraiment terrasser le Serbe avec sa puissance pour espérer quelque chose. « Il a un jeu parfait parce qu’il a vraiment, vraiment de très bonnes jambes. Il sait vraiment comment utiliser la vitesse des joueurs. Parfois, même si vous jouez dur avec lui, c’est plus confortable pour lui. Avec ses jambes, il utilise votre vitesse et il joue sans faire d’erreurs. A la fin, il vous oblige à faire des coups supplémentaires et vous les ratez » a-t-il analysé.

Le service, la grande arme de Djokovic

Au fil des années, Novak Djokovic a réussi à faire évoluer son jeu et il y a bien un coup où l'on voit particulièrement la différence : le service. Le Serbe ne sera jamais un gros serveur puissant mais ses balles sont toujours très bien placées, lui rapportant un grand nombre de points gratuits. « Ensuite, il sert très, très bien. Il sert dans toutes les directions, près des lignes, avec un pourcentage de premier service très élevé. Il est difficile de le battre » poursuit Rublev, bien au courant du défi qui l'attend.

La surprise possible ?

Bousculé pour la première fois dans ce tournoi en huitièmes de finale contre Hubert Hurkacz, Novak Djokovic aurait même pu perdre en trois sets si le Polonais n'avait pas manqué de réalisme au moment de conclure les deux premiers sets. Mais l'impact mental du numéro 2 mondial sur ses adversaires est impressionnant et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles un exploit semble impossible. Rendez-vous en demi-finales face à Jannik Sinner ?