Tennis : Federer, Djokovic… Le clan Nadal dévoile le GOAT

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est une question, qui ne fera jamais l'unanimité. Qui est le GOAT (le plus grand de tous les temps) du tennis ? Trois hommes postulent pour ce titre honorifique : Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, aujourd'hui retraité. Les débats se poursuivront éternellement, mais Toni Nadal a essayé de prendre position et de livrer une réponse détaillée.

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer... Qui est le plus grand ? La question n'est pas simple. Chacun à ses arguments. Le premier cité détient le record du nombre de titres du Grand Chelem remportés (23) et reste en lice à Wimbledon pour améliorer cette marque. Quant à Rafael Nadal, il détient le record du nombre de victoires à Roland-Garros et reste, assurément, le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue. Enfin, Federer n'a eu de cesse d'améliorer son jeu, afin de repousser l'âge de sa retraite. Au cours de sa carrière, le Suisse a tout remporté. Seul lui manque une médaille d'or individuel aux Jeux Olympiques. Alors que les débats autour du GOAT sont nombreux, Toni Nadal a tenté de prendre position.

Tennis : Djokovic critiqué, il lâche une énorme réponse https://t.co/h8KurC7YRp pic.twitter.com/Lqp8ux0Jp6 — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

« Federer et Nadal ont transcendé leur sport plus que Djokovic »

« Je pense que Federer et Nadal ont transcendé leur sport plus que Djokovic. Et Federer a transcendé son sport plus que n'importe qui d'autre. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui est le meilleur... nous devrions établir des normes claires qui sont toujours un peu ouvertes à l'opinion, car qui est le meilleur, celui qui détient le record du monde ou celui qui gagne les Jeux olympiques ? Je ne sais pas. Je pense que celui qui a réussi à jouer au meilleur niveau et à faire les choses les plus difficiles est Federer, celui qui a gagné le plus est Djokovic et si nous devions compter toutes les fois où Rafael n'a pas joué à cause de blessures, il aurait probablement gagné plus que les autres » a confié l'oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal. Mais selon l'Espagnol, ce que fait Djokovic reste extraordinaire.

Toni Nadal milite pour son neveu