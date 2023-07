Wimbledon : Le nom de Nadal retentit, Djokovic se moque !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposé à Jannik Sinner en demi-finale de Wimbledon, Novak Djokovic s’est facilement imposé en trois manches. Le Serbe retrouvera Carlos Alcaraz, le numéro un mondial, dimanche sur le Center Court. Djokovic aura peut-être autant d’humour que ce vendredi, en témoigne sa blague très imagée sur… Rafael Nadal.

Novak Djokovic n’en finira donc jamais. Encore une fois, le Serbe va disputer une finale de Grand Chelem. En cas de victoire dimanche contre Carlos Alcaraz, Djokovic remporterait son 24ème majeur, un record évidemment. Il faudra d’abord battre le jeune Espagnol qui, un petit mois après sa défaite frustrante à Roland-Garros contre le Serbe, voudra prendre sa revanche. Djokovic a conscience du défi qui l’attend.

Alcaraz complimenté par Djokovic

« C'est certainement la finale attendue par la plupart des gens depuis le début du tournoi. Ce sera sa première finale à Wimbledon. Il est très jeune, mais déjà extrêmement régulier, même sur gazon désormais. Je ne pense pas que beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il joue aussi bien sur cette surface, parce que son jeu s'est construit et développé sur terre battue ou du dur plus lent. Mais il a cette capacité à s'adapter aux surfaces et aux défis que lui proposent ses adversaires. C'est une grande qualité, ç'a été une de mes grandes forces tout au long de ma carrière. Il le fait très tôt dans la sienne. Bravo à lui », a confié Novak Djokovic dans des propos relayés par L’Équipe .

Lol Djokovic mocking his haters’ tears! pic.twitter.com/of6O7txDje — Tennis Puneet 🎾 📚 (@TennisPuneet) July 14, 2023

La blague de Djokovic sur Nadal