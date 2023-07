Wimbledon : Espionné par Alcaraz, Djokovic pousse un coup de gueule

Alexis Brunet

Le tournoi de Wimbledon se déroule en ce moment même, et il en est au niveau des demi-finales. Novak Djokovic est notamment opposé à Jannick Sinner, pour une place en finale. Dernièrement, un petit scandale a eu lieu, lorsque le père de Carlos Alcaraz est allé filmer le Djoker durant un entraînement. Une situation que déplore le Serbe, qui aimerait être plus protégé.

Face à Jannick Sinner ce vendredi, Novak Djokovic tentera de se qualifier pour une cinquième finale de rang à Wimbledon. Le Serbe est favori du tournoi, mais il devra tout de même se méfier, et ne pas croire la victoire acquise, s'il veut conserver l'espoir d'un huitième titre à Londres. On peut compter sur le Djoker pour cela, car il égalerait alors Roger Federer au palmarès des joueurs le plus titré sur le Grand Chelem anglais.

Djokovic aimerait être plus protégé

Novak Djokovic est bien sûr en train de préparer sa demi-finale, mais un évènement est venu troubler son entraînement. Le père de Carlos Alcaraz est allé filmer le Serbe. Bien que l'Espagnol ait déclaré que cela était parce que son père est fan de tennis, cela a tout de même dérangé le Djoker, qui demande à être plus protégé, d'après des propos rapportés par We Love Tennis . « C’est la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, les circonstances sont telles que nous n’avons pas d’intimité à l’entraînement. J’aimerais que l’on soit plus protégé. Cela me donnerait plus d’occasions d’essayer certaines choses, de communiquer plus clairement avec mon équipe. Le fait est que vous n’êtes pas complètement détendu à l’entraînement. Vous savez que vos rivaux sont là, vous savez que tout le monde regarde par‐dessus votre épaule ce qui se passe, ce sur quoi vous travaillez. Chaque tir est mesuré, évalué et apprécié. Cela a une incidence sur la rencontre avec Alcaraz ou n’importe qui d’autre demain. La concentration est de mise. Pour moi, l’entraînement est comme un match. »

Alcaraz est lui aussi en demi-finale

Si cet évènement fait tant parler, c'est que Carlos Alcaraz lui aussi est en demi-finale, et qu'il pourrait donc retrouver Djokovic en finale, s'il se qualifie. Ainsi cela a pu être pris pour de l'espionnage par le Serbe. D'autant plus que le numéro 1 mondial a une revanche à prendre sur le natif de Belgrade, après la victoire de ce dernier en demi-finale à Roland-Garros, il y a quelques semaines.