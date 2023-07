Wimbledon : Incroyable, il prédit l’enfer à Djokovic

Baptiste Berkowicz

En lice pour un huitième titre à Wimbledon, Novak Djokovic n'est plus qu'à deux matchs du graal. Le Serbe devra faire face à une adversité grandissante, Jannik Sinner se présente face à lui en demi-finale. L'Italien, qui avait perdu au terme d'un match dantesque face au Serbe l'année dernière, entend bien prendre sa revanche face à l'actuel numéro 2 mondial.

Roger Federer peut trembler. Novak Djokovic est en mission pour décrocher son huitième Wimbledon et rejoindre le suisse dans la catégorie des records du Grand Chelem londonien. Néanmoins, le Serbe devra faire face à des adversaires qui souhaitent à tout prix le faire tomber. Jannik Sinner n'a pas manqué d'afficher ses ambitions avant son choc face à Novak Djokovic.

Sinner prêt à prendre sa revanche face à Djokovic

Un an presque jour pour jour après sa défaite en quarts de finale de l’édition 2022 de Wimbledon face à Novak Djokovic, Jannik Sinner s’apprête à défier de nouveau le quadruple tenant du titre sur le gazon londonien, cette fois pour une place en finale. Le scénario du match de l'an passé, où l'Italien s'était incliné après avoir mené deux manches à zéro, semble lui avoir servi : « Je suis enthousiaste. J’attends ce match avec impatience car j’ai l’impression d’avoir appris beaucoup de choses de la leçon de l’année dernière. J’ai l’impression d’avoir beaucoup progressé en un an. Physiquement, mentalement, c’est un peu différent parce que je suis maintenant un joueur du top 10 et j’ai hâte d’y être. »

Djokovic, deux matchs pour écrire l'Histoire

Novak Djokovic sait qu'il devra redoubler de vigilance lors des deux derniers matchs qui l'attendent avant de terminer une nouvelle quinzaine britannique avec le Grand Chelem londonien dans sa besace. En cas de succès final, l'actuel numéro 2 mondial rejoindrait Roger Federer au nombre de Wimbledon remportés. Il égalera également le Suisse et Bjorn Borg en terme de victoires finales consécutives dans le Grand Chelem londonien.