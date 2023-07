Wimbledon : Djokovic, l'arme maîtresse pour déloger Swiatek !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que les quarts de finale du tableau féminin mettaient à l'œuvre les 4 premières têtes de série, plusieurs surprises ont eu lieu. A commencer par la sortie de route de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, terrassée en trois sets par Elina Svitolina. Après l'élimination de la tenante du titre, la favorite se nomme désormais Aryna Sabalenka. La Biélorusse est très proche d'un grand basculement, elle qui a confié recevoir de l'aide précieuse d'un certain joueur serbe...

Numéro 1 mondiale depuis avril 2022, Iga Swiatek a longtemps dominé de la tête et des épaules le circuit WTA. Cette année, la Polonaise a été un peu plus bousculée par sa principale rivale : Aryna Sabalenka. La Biélorusse, numéro 2 mondiale et titrée à l'Open d'Australie, a l'occasion d'accrocher un nouveau titre en Grand Chelem à Wimbledon et elle deviendrait également la nouvelle patronne du circuit...

Djokovic comme mentor

Tous les moyens sont bons pour essayer de progresser du mieux possible. Aryna Sabalenka l'a bien compris et elle a fait une étonnante déclaration il y a quelques jours à propos de sa relation avec Novak Djokovic, un champion qu'elle admire forcément. « C’est un type formidable, très gentil. Je peux facilement lui demander des conseils et il me les donne. C’est vraiment bien d’avoir quelqu’un comme Novak Djokovic, un ami comme Novak. Vous pouvez toujours lui demander conseil. Je veux dire que j’apprécie vraiment l’aide qu’il m’a apportée » a-t-elle confié. Iga Swiatek n'a qu'à bien se tenir...

Wimbledon : Face à la polémique, la WTA réagit enfin https://t.co/OWhtorDo9w pic.twitter.com/Wp47iFOHfd — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Nouvelle patronne ?

Qualifiée pour les demi-finales du tournoi de Wimbledon, Aryna Sabalenka affrontera Ons Jabeur ce jeudi, la finaliste de l'an dernier. La Biélorusse partira favorite, comme en finale si jamais elle gagne. Mais la rencontre du jour a également un enjeu très intéressant : en cas de succès, Sabalenka dépasserait Iga Swiatek au classement pour la première fois depuis plus d'un an. Ce serait un changement incroyable tant la Polonaise semble au-dessus du lot depuis début 2022.

Trop de pression ?

Réputée pour son tennis en puissance et son tempérament de feu, Aryna Sabalenka a déjà connu un certain blocage au moment de conclure en Grand Chelem. Il y a un mois, elle coinçait sérieusement en demi-finales de Roland-Garros par exemple mais sa régularité est incroyable. Avec quatre demies de Grand Chelem consécutives, la Biélorusse reste sur une série inédite depuis Serena Williams. C'est dire si elle est au niveau !