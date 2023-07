Wimbledon : Et si c'était bien Swiatek, la favorite ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondiale depuis le mois d'avril 2022, Iga Swiatek n'a laissé presque que des miettes à ses adversaires depuis. La Polonaise, déjà titrée à 4 reprises en Grand Chelem dont 3 fois à Roland-Garros depuis le mois dernier, n'est pas en terre sûre à Wimbledon sur une surface qu'elle maîtrise beaucoup moins bien. L'année dernière, sa série de 37 victoires consécutives avait pris au troisième tour face à Alizé Cornet. Cette fois, elle peut viser beaucoup plus haut.

Sous pression depuis quelques mois depuis que deux autres joueuses ont réussi à perturber ses plans, Iga Swiatek pourrait perdre sa place de numéro 1. La Polonaise a finalement réussi à conserver son titre à Roland-Garros pour devancer Aryna Sabalenka. Qualifiée pour le troisième tour sans difficulté, elle peut clairement soulever le trophée dans huit jours si elle continue à jouer à son niveau actuel.

Une confiance affichée

En ne perdant que six jeux pour se qualifier au troisième tour, Iga Swiatek a envoyé un message fort à la concurrence. La Polonaise se trouve enfin des qualités sur le gazon et forcément, la confiance augmente vite. « C'était mon premier match sur le court central donc je voulais rester concentrée. Je me sens plutôt confiante et heureuse, ce qui n'arrive pas souvent à Wimbledon. C'est la première année où j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris et de pouvoir davantage ajuster mon jeu à l'herbe » a-t-elle confié après sa victoire au deuxième tour.

Swiatek devrait rester la patronne

Pour le deuxième Grand Chelem d'affilée, la place de numéro 1 est en jeu entre Iga Swiatek et Aryna Sabalenka. Pour dépasser la Polonaise, la Biélorusse aura sûrement besoin de gagner le titre puisque l'écart a un peu augmenté depuis la fin de Roland-Garros avec presque 1000 points entre les deux. A noter qu'Elena Rybakina est toujours troisième avec déjà 3000 points de retard sur Sabalenka.

La victoire, pas une surprise

Au début de la quinzaine, on pouvait considérer qu'Iga Swiatek n'était pas la favorite pour l'édition 2023 de Wimbledon. Mais il faut bien dire que son voyage à Bad Homburg, un tournoi de préparation sur herbe avant Londres, lui a fait du bien malgré un forfait avant les demi-finales. Avec un niveau de jeu excellent lors des deux premiers matches, elle se replace très bien dans la hiérarchie. Evidemment, la voir soulever le trophée serait loin d'être surprenant, elle qui semble destinée à engranger les titres en Grand Chelem.