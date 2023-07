Wimbledon : Djokovic va affronter son pire cauchemar

Alexis Brunet

Pour l'instant, tout se passe bien pour Novak Djokovic à Wimbledon. Le Serbe est qualifié pour le troisième tour du tournoi londonien. Mais à partir de cette étape, cela pourrait bien se corser. Le natif de Belgrade va affronter un gros client, en la personne de Stan Wawrinka. Le Suisse a souvent fait chuter le Djoker en finale de Grand Chelem, et il en garde un mauvais souvenir.

Ce n'était que les deux premiers tours, mais pour l'instant, Novak Djokovic n'a pas tremblé à Wimbledon. Le Serbe a gagné ses deux matchs sur le score de trois sets à zéro. Mais il pourrait bien avoir plus de fil à retordre vendredi 7 juillet, à l'occasion de son troisième tour. Le Djoker va rencontrer un joueur qui a déjà remporté trois titres du Grand Chelem, et qui connaît la recette pour le battre.

Wawrinka, le cauchemar de Djokovic

Pour son troisième tour, Novak Djokovic sera opposé à une vieille connaissance : Stan Wawrinka. Le Suisse ne rappelle pas forcément de bons souvenirs au Djoker, car il l'avait battu deux fois en finale de Grand Chelem, comme il l'a déclaré après son match face à Thompson au deuxième tour, d'après des propos rapportés par We Love Tennis . « Il m’a enlevé deux tournois du Grand Chelem. C’est le rôle qu’il a joué dans ma carrière, en me battant deux fois en finale de Grand Chelem (rires). Non, j’aime beaucoup Stan. C’est une personne formidable. Il est toujours très inspiré par ce qu’il fait à son âge. Il a presque 40 ans et il est toujours aussi fort. C’est quelque chose que peu de gens peuvent faire. Après plusieurs opérations des genoux, il continue d’avancer et d’essayer d’écrire une nouvelle page d’histoire pour lui et pour le tennis. Nous ne pouvons pas oublier qu’il a été trois fois champion du Grand Chelem et vainqueur de la Coupe Davis, et qu’il a également remporté l’or olympique. »

« Ce sera le duel des vétérans du circuit »