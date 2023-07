Tennis : Djokovic fait polémique en plein Covid, il reçoit un énorme message

Alexis Brunet

Novak Djokovic est un des meilleurs joueurs de tennis du monde, mais il reste un citoyen comme les autres, avec des avis tranchés sur certains sujets. Lors de la période de Covid, le Serbe avait exprimé son souhait de ne pas se faire vacciner. Cela lui avait coûté une participation à l'Open d'Australie notamment. Mais il n'empêche que malgré la polémique qu'il avait déclenchée, Djokovic peut compter sur certains soutiens.

Lors de l'édition 2023 de Roland-Garros, Novak Djokovic est devenu le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Avec 23 sacres, il a dépassé Rafael Nadal, toujours bloqué à 22. Mais cela aurait pu arriver avant. Certes le Serbe a perdu quelques finales, mais il a aussi été contraint de renoncer à certains tournois. C'était le cas en 2022, à l'Open d'Australie notamment. Le Djoker ne voulait pas se faire vacciner, alors que les mesures anti-Covid du pays l'exigeaient. Il n'avait donc pas pu participer au tournoi australien.

Thompson demande du respect pour Djokovic

Novak Djokovic est combatif sur le terrain, et en dehors aussi, ce qui l'honore. Jordan Thompson, adversaire du Serbe lors du deuxième tour à Wimbledon, a justement tenu à souligner ses deux aspects, d'après des propos rapportés par We Love Tennis . « Novak Djokovic devrait être très respecté pour ce qu’il a fait dans le jeu et pour le fait qu’il a tenu bon sur la question de la vaccination. Il a refusé de se faire vacciner. Cela lui a probablement coûté des tournois du Grand Chelem. »

Wimbledon : Djokovic pète un plomb, il s’explique https://t.co/xuqEMhvesC pic.twitter.com/nP1ZAv6jf3 — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Plus rien ne peut arrêter Djokovic

Maintenant que la grosse période du Covid est passée, plus rien ne semble pouvoir arrêter Novak Djokovic. C'est d'ailleurs lui qui est le grand favori de Wimbledon 2023. Il a d'ailleurs pris le dessus sur Jordan Thompson, et il verra donc le troisième tour du tournoi londonien. S'il s'impose une nouvelle fois en finale ici en Angleterre, il ne manquera plus au Serbe que l'US Open, pour réaliser le Grand Chelem calendaire.