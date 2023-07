Wimbledon : Incroyable, il tacle Rafael Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avec 22 Grands Chelems au démarrage de la saison 2023, Rafael Nadal était encore devant son plus grand rival Novak Djokovic. Mais sa blessure à la hanche l'a éloigné des courts et l'Espagnol a déjà annoncé qu'il ne devrait plus jouer jusqu'à l'année prochaine, année de sa retraite. Absent à Roland-Garros, il l'est aussi à Wimbledon mais il reste très souvent évoqué, à l'image de Stefanos Tsitsipas qui n'a pas hésité à lui adresser un petit tacle.

Le tournoi a bien démarré à Wimbledon mais à l'occasion de la journée des médias pour les joueurs des deux tableaux, certains ont fait des déclarations surprenantes. Du côté masculin, le favori se nomme évidemment Novak Djokovic et pour beaucoup, il sera impossible de le faire tomber cette année. A commencer par Stefanos Tsitsipas, numéro 5 mondial, qui ne voit pas de faille côté serbe.

Djokovic a déjà gagné

C'est la question qui a été posée à Stefanos Tsitsipas en conférence de presse. Le Grec n'a pas tergiversé : Novak Djokovic a déjà gagné le trophée. « D’une certaine manière, il l’a ! Cela me raidit, mais c’est vrai. Et je veux absolument moi aussi dominer et montrer que je suis capable de faire quelque chose aussi, mais il a trouvé la formule secrète qui lui permet d’être présent à chaque Grand Chelem, d’aller loin sans aucun problème contre n’importe quel adversaire. Ça marche comme sur des roulettes ! » a-t-il déclaré. Pas à l'aise sur gazon, il ne semble pas avoir beaucoup de confiance en lui, d'autant plus qu'il est lancé dans un match difficile interrompu par la pluie face à Dominic Thiem.

Nadal blessé, il le tacle

Souvent comparées, les légendes du Big 3 sont difficiles à battre. Pour Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic est désormais en tête dans tous les compartiments. « J’ai observé ses routines et j’ai vu à quel point il est professionnel dans ce qu’il fait. Il est tout à fait normal qu’il joue à ce niveau. Je ne veux pas dire du mal de Nadal, mais il a des habitudes différentes qui lui ont coûté dans sa carrière à cause des blessures et je sais pourquoi cela arrive. Novak a évité cela, son régime est le plus incroyable qui existe dans le tennis, sa récupération est la plus avancée que j’ai vue, donc je prends certains éléments et je les ajoute à mon propre tennis » confie le Grec. Pas clair dans ses déclarations, c'est le flou qui domine encore dans cette prise de parole, car on ne voit pas toujours ce qu'il veut dire.

Djokovic bien lancé

En forme pour son entrée en lice dans le tournoi face à Pedro Cachin, Novak Djokovic a tout même eu besoin d'un tie-break dans le troisième set. Le Serbe dispose d'une partie de tableau largement à sa portée, d'autant plus que Nick Kyrgios, forfait, et Félix Auger-Aliassime, en grande difficulté, ont déjà disparu. Pour beaucoup, Carlos Alcaraz semble être le seul à pouvoir rivaliser avec lui.