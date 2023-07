Wimbledon : Caroline Garcia en difficulté, bérézina à venir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une première moitié de saison 2023 décevante, Caroline Garcia n'a jamais vraiment réussi à mettre en place son jeu. Perturbée par des problèmes en interne notamment avec son entraîneur, la Française a pourtant tout pour faire parler sa puissance. A Roland-Garros, elle n'a pas su éviter un désastre tricolore, éliminée au deuxième tour. Un mois plus tard à Wimbledon, elle devra donner beaucoup de sa personne pour résister à son épaule.

Toujours au 5ème rang mondial à l'entame de l'édition 2023 de Wimbledon, Caroline Garcia doit commencer à penser à la suite. L'année dernière, elle avait retrouvé son meilleur niveau à partir de la saison sur gazon et elle aura de gros points à défendre dans les mois à venir. Mais sa situation inquiète puisqu'à Wimbledon, elle n'arrive pas dans les meilleures conditions.

Inquiétude à l'épaule

Caroline Garcia est un peu mieux depuis le gazon. Elle a gagné deux matches consécutifs pour la première fois depuis Indian Wells mais elle a aussi récolté une blessure. En effet, présente à Eastbourne la semaine dernière, elle n'a pas pu terminer son match face à Daria Kasatkina, contrainte à l'abandon au début du deuxième set. Pour L'Equipe , elle avait confié qu'elle ne se sentait pas à 100% pour démarrer le troisième Grand Chelem de l'année.

Un match test

Pour son entrée en lice, Caroline Garcia a connu quelques difficultés en étant menée d'un double break au deuxième set par exemple. En se reprenant vite, elle a fini par plier l'affaire mais il faudra peut-être être plus régulière au deuxième tour face à Leylah Fernandez, une adversaire coriace dont elle s'était débarrassée en Australie cette année au terme d'un match de grande qualité. « C'est le premier tour d'un Grand Chelem et comme dans tous les tournois il faut commencer par un match. C'est un match globalement solide, ni plus, ni moins. Il n'y avait pas beaucoup de rythme, ni beaucoup d'échanges. C'est quand même une bonne victoire et je suis contente de passer en deux sets » a-t-elle confié après sa victoire sur Volynets.

L'espoir d'une nation

Avec ses qualités tennistiques, on se dit que le Grand Chelem où elle pourrait faire de gros dégâts, c'est Wimbledon. Caroline Garcia a atteint les huitièmes de finale l'an dernier, son meilleur résultat, et elle peut prétendre aller très loin. A Roland-Garros, la France avait connu un véritable cauchemar avec aucun Tricolore au troisième tour. A Wimbledon, les résultats devraient être un peu meilleurs même si c'est bien la numéro 5 mondiale qui aura les honneurs d'un plus grand intérêt.