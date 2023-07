Wimbledon : Avant ses records dépassés, Federer honoré

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En septembre dernier, Roger Federer prenait sa retraite officiellement à l'O2 Arena de Londres qui accueillait pendant une grande partie de sa carrière le Masters de fin d'année. Le Suisse, véritable légende du tennis, est de retour dans la capitale britannique pour une célébration spéciale sur le Centre Court ce mardi avant le premier match de la journée.

Il est inévitablement l'un des plus grands joueurs à avoir tenu une raquette dans sa main. Encore considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps, Roger Federer est peu à peu dépassé par ses rivaux, en particulier Novak Djokovic. Mais l'héritage qu'il a laissé au tennis est incroyable et cet hommage très attendu dans le temple du tennis sera à coup sûr un événement particulier.

Un magnifique hommage

Pendant des années, le public britannique a appris à s'enthousiasmer devant les performances du meilleur joueur à avoir évolué à Wimbledon. D'ailleurs, l'organisation prévoyait également de faire venir Serena Williams, cette dernière n'ayant pas pu faire le déplacement en raison de sa grossesse. Ce mardi, la carrière du Maestro sera donc célébrée sur le Centre Court, ce même lieu où il a disputé son dernier match officiel en simple face au Polonais Hubert Hurkacz il y a deux ans.

Un record en danger

Egalement honoré du coté de Halle il y a deux semaines, un lieu qui a beaucoup compté pour lui puisqu'il a gagné le tournoi dix fois, Roger Federer pointe toujours en tête du palmarès à Wimbledon. Avec huit titres, dont 5 consécutifs, le Suisse est encore devant Novak Djokovic mais il aura bien du mal à contenir les attaques du Serbe, immense favori pour l'édition 2023, qui compte 7 titres. Quelque part, cette cérémonie tombe bien pour Federer sachant que Djokovic a très bien lancé son tournoi.

Un événement rare à suivre

Il y a quelques années, on pouvait se demander ce qui se passerait une fois que Roger Federer prendrait sa retraite. Il faut dire que le Suisse a été très discret depuis quasiment un an, lui qui refuse toujours de faire une cérémonie à Bâle, sa ville natale, par peur d'une émotion trop forte. Mais en 2023, il pourrait se rattraper, lui qui a déjà prévu de venir à Shanghai dans quelques mois.