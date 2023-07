Il lâche un incroyable aveu, Djokovic va halluciner

Alexis Brunet

Novak Djokovic est peut-être le meilleur joueur de tennis du monde actuellement. Le Serbe est en grande forme, et après Roland-Garros il pourrait bien s'adjuger Wimbledon. Toutefois, Holger Rune a prodigué de précieux conseils pour essayer de faire tomber le Serbe, qui est à la fois très facile et très difficile à affronter.

Novak Djokovic arrive en pleine confiance à Wimbledon. Il vient de gagner le dernier tournoi du Grand Chelem, Roland-Garros. Un sacre qui a fait du Serbe le joueur plus titré de l'histoire en Grand Chelem, avec 23 majeurs. De plus, à Londres, le Djoker est presque dans son jardin. Il a déjà remporté sept fois le tournoi, et il pourrait donc le faire une huitième fois. Il égalerait alors Roger Federer.

Carlos Alcaraz seul concurrent de Djokovic ?

À Wimbledon sur gazon, ils ne sont pas nombreux à pouvoir faire trembler Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, pourrait peut-être avoir une chance. Plus spécialiste de la terre battue que de l'herbe, l'Espagnol s'est amélioré, en atteste sa dernière victoire lors du tournoi du Queen's.

Holger Rune donne le secret face à Djokovic