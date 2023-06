Tennis : Djokovic bien prêt, il va tous les chasser !

La rédaction

En grande forme cette saison malgré ses 36 ans, Novak Djokovic n'a toujours pas perdu en Grand Chelem. Le Serbe a décroché une incroyable victoire à Roland-Garros et a pris la tête dans la course au nombre de titres en Grand Chelem. Lancé vers Wimbledon, on ne voit pas comment il pourrait ne pas en gagner un 24ème...

Pour lui, il n'y a pas besoin de préparation. Novak Djokovic a pris l'habitude de jouer aucun tournoi sur gazon avant Wimbledon, même s'il est menacé au classement. Numéro 1 mondial à la suite de sa victoire à Roland-Garros, il a vu Carlos Alcaraz le dépasser à nouveau après le Queen's. Bien arrivé sur les lieux, le Serbe a même eu la chance d'inaugurer le court central pour l'entraînement, un honneur seulement réservé au tenant du titre.

Une sérénité extraordinaire

Il y a quelques jours, Novak Djokovic s'était déjà montré en train de goûter le gazon de Wimbledon, en référence à sa célébration lorsqu'il remporte le tournoi. Le Serbe, grand sourire, s'est entraîné jeudi avec Jannik Sinner, celui qui lui avait posé le plus de problèmes l'an dernier sur le Centre Court. AirPods dans les oreilles, son air décontracté fait presque peur à voir. « C’est juste trop bon, le meilleur court en gazon du monde. Parfait rebond, parfait pour jouer et pour regarder. C’est enthousiasmant ! » peut-on l'entendre dire.

Le 24ème déjà fait ?

Novak Djokovic a certainement dû jeter un œil au tableau de Wimbledon ce matin et il a peut-être été soulagé en voyant que sa partie de tableau était plutôt dégagée. Sur gazon, il possède une marge encore plus importante face à ses adversaires, qui n'ont pas beaucoup de références sur la surface. En décrochant un 24ème titre, il clorait un peu plus le débat autour du plus grand joueur de tous les temps.

Entrée en matière tranquille

En tant que tenant du titre - il l'est même quatre fois, - Novak Djokovic sait qu'il lancera les hostilités lundi à 13 heures sur le Centre Court. Le Serbe n'a plus perdu sur ce court depuis la finale de 2013 face à Murray et partira confiant. Pour rappel, il n'a joué qu'un petit match d'exhibition en guise de préparation pour Wimbledon face à Frances Tiafoe, un match qu'il a gagné.