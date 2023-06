Nadal et Federer au top, il détruit Djokovic

Alexis Brunet

Ces dernières années, le monde du tennis s'est disputé pour savoir qui était le GOAT. Beaucoup s'élèvent aujourd'hui pour affirmer qu'avec ses 23 titres en Grand Chelem, c'est Novak Djokovic qui devrait avoir ce titre. D'autres mettront toujours Nadal et Federer au-dessus, du Serbe. C'est la vision de Juan Monaco.

Novak Djokovic pourrait bien réaliser un autre exploit dans sa carrière. Le Serbe a comme objectif de faire le Grand Chelem calendaire. Une prouesse qui n'a plus été réalisée depuis 1969, et Rod Laver à l'époque. S'il veut remporter les quatre tournois majeurs lors de cette même saison, il ne manque plus que Wimbledon et l'US Open au Djoker. Justement, il est le grandissime favori pour le tournoi londonien qui débute le 3 juillet.

Djokovic est-il le GOAT ?

S'il réalise ce nouvel exploit, il sera dur de dire que Novak Djokovic n'est pas le GOAT du tennis. Il est déjà le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem, et il n'est pas près de s'arrêter. Seul Rafael Nadal, s'il revient un jour sur le circuit, pourrait alors le challenger pour ce record.

Djokovic sera toujours moins aimé que Nadal et Federer