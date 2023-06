Wimbledon : Alcaraz fait une énorme annonce, Djokovic peut trembler

Jean de Teyssière

Le 3 juillet prochain commencera le tournoi de Wimbledon. Ce troisième tournoi du Grand Chelem de la saison est l'occasion rêvée pour le maître du gazon, Novak Djokovic, de se rapprocher du Grand Chelem. Mais le parcours sera semé d'embûches puisque Carlos Alcaraz veut prendre sa revanche sur le Serbe. Mais ce ne sera pas tâche aisée puisque Nole n'a plus perdu sur le Court Central depuis 2013...

L'an passé, Carlos Alcaraz s'était arrêté au stade des huitièmes de finale de Wimbledon, éliminé par Jannick Sinner, alors qu'il n'avait fait aucune préparation sur gazon. Mais cette année, Carlos Alcaraz, à nouveau numéro 1 mondial, peut être un concurrent sérieux à Djokovic pour le titre puisque le jeune tennisman de 20 ans a fait des progrès sur herbe car arrive à Londres avec une victoire dans le tournoi du Queen's. Et le jeune espagnol peut y croire et espère être aidé dans cette tâche.

« J’espère que l'amour du public m’aidera à passer les tours »

Dans des propos relayés par We Love Tennis , Carlos Alcaraz semble mesurer l'attente du public sur lui : « Comme je l’ai dit, j’ai ressenti l’amour des gens dès le premier jour, et pour moi, c’est vraiment, vraiment important de ressentir la même énergie à Wimbledon, le même amour que j’ai ressenti pendant cette semaine. J’espère que cela m’aidera à passer les tours. »

« Mais j’ai aussi vu que Djokovic n’avait plus perdu de match sur le Centre Court depuis 2013 »