Wimbledon : Surprise, il fait une révélation et prévient Djokovic

Baptiste Berkowicz

À l'aube d'une nouvelle édition de Wimbledon, les concurrents de Novak Djokovic se font rares. Le 16 juillet prochain, date de la finale du Grand Chelem sur herbe, Novak Djokovic pourrait décrocher un huitième sacre et égaler le record de Federer à Londres. Une performance que ne semble pas prêt d'empêcher un certain Feliciano Lopez, 41 ans, selon les dires de l'Espagnol.

Auréolé d'un troisième sacre à Roland-Garros mais surtout d'un 23ème titre en Grand Chelem, Novak Djokovic repousse un peu plus les limites. Alors qu'il est devenu le joueur qui détient le plus de quinzaines victorieuses dans l'Histoire du tennis, le Serbe a l'occasion de fournir davantage son palmarès avec le début de Wimbledon, le 3 juillet prochain.

« Si on met Djokovic face à moi, je risque de prendre une raclée »

En lice au tournoi de Majorque, Feliciano Lopez en a profité pour évoquer sa bonne forme sur gazon en conférence de presse, bien qu'il s'estime à des années lumières de Novak Djokovic : « Depuis Wimbledon l’année dernière, je n’ai presque pas joué, mais cette année, je me suis bien préparé pour les tournois que j’avais choisi et je me sens bien. Le match d’aujourd’hui (mardi) n’était pas très exigeant physiquement non plus. Si on me met Djokovic en face de moi, je risque de prendre une raclée, mais je me sens compétitif sur cette surface pour me battre avec beaucoup de monde ».

Un record qui tend les bras à Djokovic

Il ne fait aucun doute que Novak Djokovic fait office de grand favori pour décrocher un nouveau Wimbledon. Si le Serbe parvient à remporter le Grand Chelem londonien, il rejoindra un certain Roger Federer au nombre de Grand Chelem sur gazon. Le Suisse est détenteur du record en ayant soulevé le trophée à huit reprises. Parmi les joueurs capables d'embêter Novak Djokovic sur son parcours, Carlos Alcaraz semble le mieux armé. Le prodige espagnol, tout juste vainqueur du Queen's, arrive plein d'ambitions pour cette quinzaine. L'actuel numéro 1 mondial a pris ses marques sur herbe et pourrait bien semer le trouble dans la quête de Novak Djokovic.