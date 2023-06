Wimbledon : Quelqu'un peut-il vraiment stopper Djokovic ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Immense favori pour sa propre succession à Wimbledon, Novak Djokovic attaquera le Grand Chelem londonien dans la peau d'un joueur qui vient tout juste de battre le plus grand des records dans le monde du tennis. Le Serbe, vainqueur à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, aura en plus en tête un objectif hors du commun. Sur gazon, il paraît totalement impossible de le déloger.

A quelques jours du début de Wimbledon, la situation est plutôt claire concernant qui est le grand favori pour le titre. Quadruple tenant du titre, le Serbe possède des statistiques étonnantes sur le gazon londonien, lui qui pourrait effacer un certain Roger Federer des tablettes, une performance que l'on pensait impossible. Mais il faut bien dire que derrière lui, les principaux adversaires ne paraissent pas dans la forme de leur vie...

Un objectif clair

En 2021, Novak Djokovic avait déjà réussi un exploit incroyable : remporter les trois premiers Grands Chelems de l'année. A Wimbledon plus qu'ailleurs, il semble être invincible et peut viser clairement le Grand Chelem calendaire, une performance seulement réalisée par Rod Laver en 1969 dans l'ère Open. « C’est clair ! Novak Djokovic doit certainement avoir dans la tête d’aller chercher le Grand Chelem. À partir du moment où il gagne Roland‐Garros, il sait que tout à coup ça s’ouvre. Il n’en était déjà pas loin voici deux ans. Ça va être la base, pour lui, d’ajouter encore Wimbledon. Donc oui, autant à Roland, il n’avait pas vraiment la cape du super‐favori, autant là, il va l’avoir ! » a commenté Justine Hénin récemment.

Une jeunesse pas encore au top

Le gazon est une surface un peu oubliée depuis un moment. La saison dure à peine un mois et les spécialistes ne figurent pas parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Les jeunes générations n'arrivent pas bien à se familiariser avec l'herbe même si certains ont pris confiance. Par exemple, la génération Tsitsipas-Zverev-Medvedev n'a jamais atteint les quarts à Wimbledon. Carlos Alcaraz et Holger Rune, eux, font leurs armes et l'Espagnol s'est replacé dans la hiérarchie en gagnant au Queen's. Jannik Sinner, lui, était proche de faire tomber le Serbe l'an dernier.

Des spécialistes à l'infirmerie

Si l'on regarde le palmarès des dernières éditions de Wimbledon, le constat est simple. En effet, Novak Djokovic s'est imposé lors des quatre dernières éditions, en affrontant à chaque fois un adversaire différent en finale. Kevin Anderson (finaliste en 2018) et Roger Federer (2019) sont maintenant retraités et Matteo Berrettini (2021) et Nick Kyrgios (2022) sont très mal en point physiquement. Même Marin Cilic (finaliste en 2017 face au Suisse) est forfait. Autrement dit, ceux qui ont particulièrement bien performé à Londres ces dernières années auront bien du mal à exister même si la menace existe toujours. Autre statistique irréelle : Novak Djokovic n'a plus perdu sur le Centre Court depuis bientôt 10 ans jour pour jour, lors de la finale 2013. Le défi est immense.