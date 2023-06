Wimbledon : Djokovic peut trembler, il fait une énorme annonce

Alexis Brunet

Tout le monde s'accorde à dire que Novak Djokovic est le grand favori pour le prochain Wimbledon. En plus d'être spécialiste sur gazon, le Serbe est dans une forme olympique. Personne ne semble pouvoir l'empêcher de remporter un nouveau Grand Chelem. Personne, sauf Carlos Alcaraz, l'Espagnol monte en puissance sur herbe, et il estime être l'un des favoris pour le tournoi londonien.

Avec son 23ème majeur obtenu lors de sa victoire à Roland-Garros, Novak Djokovic est devenu le joueur le plus titré en Grand Chelem de l'histoire du tennis. Le Serbe devance Rafael Nadal et Roger Federer. Le Suisse étant retraité depuis 2022, et l'Espagnol en délicatesse avec son corps, il semble qu'aucun membre de l'ancienne génération ne puisse arrêter le Djoker.

Alcaraz le nouveau prodige

Celui qui semble le plus en mesure de se dresser contre Djokovic, c'est Carlos Alcaraz. Grâce à sa victoire lors du tournoi du Queen's, le jeune joueur de 20 ans est même redevenu numéro 1 mondial devant le Serbe. Lors de leur dernière confrontation, c'est le natif de Belgrade qui l'avait emporté, mais l'Espagnol s'était blessé dans le troisième set. À Wimbledon, ils pourraient se croiser à nouveau, et cela sera une autre tasse de thé pour Nole.

Alcaraz pense être l'un des favoris pour Wimbledon