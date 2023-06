Alcaraz peut marquer l’histoire : Djokovic, Federer et Nadal tremblent

Benjamin Labrousse

Roland-Garros étant désormais terminé, place à Wimbledon. Surface la moins présente du calendrier ATP, le gazon reste difficile à manier pour une grande majorité des joueurs, laissant place chaque année à certaines révélations. Après avoir échoué du côté de la Porte d’Auteuil en demi-finale, Carlos Alcaraz pourrait rebondir directement à Londres. Seulement âgé de 20 ans, le Murcien pourrait en cas de victoire, remporter Wimbledon plus rapidement que l’ont fait Roger Federer, Rafael Nadal, et Novak Djokovic. Un exploit à la portée de l’Espagnol qui nous donne l’occasion de revenir sur les premiers titres lors du Grand Chelem sur gazon des 3 plus grands joueurs de l’histoire.

Roger Federer : 2003 à 21 ans

Au cours de sa carrière, le Suisse a fait du gazon sa spécialité. Joueur le plus titré de l’histoire de Wimbledon avec 8 sacres lors du majeur londonien, Roger Federer remporte son premier succès en 2003. Alors âgé de 21 ans, le Suisse remporte le premier Grand-Chelem de sa carrière. Opposé à l’Australien Mark Philippoussis, Federer ne laisse pas de place au doute et s’impose en 3 sets (7-6, 6-2, 7-6). Impressionnant sur cette surface rapide, le natif de Bâle ne concédera aucun set à partir des 8èmes de finale. Suite à cette première victoire, Roger Federer remportera également les 4 éditions suivantes.

Rafael Nadal : 2008 à 22 ans

Roger Federer aura d'ailleurs été coupé dans son élan londonien par l'inévitable Rafael Nadal. L’Espagnol, bien connu du grand public pour ses exploits sur terre-battue, renversera le roi suisse sur son gazon lors de l’édition 2008 de Wimbledon. Au terme d’une finale de gala, le « Taureau de Manacor » s’impose en 5 sets face au maître des lieux, avec une 5ème manche désormais mythique. Car après s’être incliné lors des deux premiers sets, Federer revient dans la rencontre au terme de 2 tie breaks remportés. Mais cela n’aura pas été suffisant face à l’Espagnol, qui ne retrouvera jamais ce niveau sur gazon… Score final : 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 en faveur de Rafael Nadal.

Novak Djokovic : 2011 à 24 ans