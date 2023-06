Wimbledon : Alcaraz fait une grande annonce, Djokovic va sombrer

Alexis Brunet

Le tournoi de Wimbledon ouvre bientôt ses portes. Novak Djokovic est le grandissime favori de cette édition, mais il pourrait être concurrencé par Carlos Alcaraz. L'Espagnol n'est pas un spécialiste du gazon, mais il se trouve de plus en plus à l'aise, et il pourrait jouer les troubles fêtes lors du Grand Chelem.

Lors du dernier Roland-Garros, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se sont affrontés. C'était le deuxième match entre les deux hommes, après une victoire de l'Espagnol à Madrid. Malheureusement pour le Murcien, c'est le Serbe qui l'a emporté cette fois. Il a profité des crampes de Carlitos dans le troisième set pour rejoindre la finale, et par la suite remporter son troisième titre du côté de la Porte d'Auteuil.

Alcaraz se sent en confiance avant Wimbledon

Les deux joueurs pourraient rapidement se retrouver sur un court. Le Serbe et l'Espagnol sont tous les deux engagés à Wimbledon. Le Djoker est favori, car il maîtrise comme personne le gazon, ce qui est moins le cas pour le numéro 2 mondial. Même s'il prend de plus en plus de plaisir sur herbe, comme il l'a déclaré à l'issue de son quart de finale au tournoi du Queen's, dans des propos relayés par We Love Tennis . « Ce match a été de loin le meilleur de ma carrière sur gazon. J’ai l’impression d’avoir beaucoup plus d’expérience que les années précédentes, je me vois plus mature sur cette surface et je pense qu’en jouant plus de matchs sur gazon, je suis capable de devenir un grand joueur ici. J’essaie d’apprendre des meilleurs et je suis de plus en plus à l’aise. Je pense que je gagnerai au moins un Wimbledon. »

Tennis : Alcaraz bousculé, il dévoile ses secrets pour le gazon https://t.co/e48rsE53Ng pic.twitter.com/i85Io4g0yi — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Djokovic peut rejoindre Federer

S'il tombe face à Djokovic à Wimbledon, Alcaraz pourra trembler. Le Serbe a gagné les quatre dernières éditions du tournoi. De plus, s'il l'emporte cette année, il rejoindra Roger Federer au nombre de victoire finale à Londres, avec huit titres.