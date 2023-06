Tennis : Terrassé par Djokovic, il est tout proche de craquer ?

Alexis Brunet

Cette année à Roland-Garros, Carlos Alcaraz faisait partie des favoris. Malheureusement pour l'Espagnol, en demi-finale, il a rencontré sur sa route Novak Djokovic. Le Serbe n'a fait qu'une bouchée du jeune joueur de 20 ans. Il reste encore beaucoup de chemin au numéro 2 mondial actuel pour rivaliser avec le natif de Belgrade. Cela passera sûrement par certaines privations, et au bout d'un moment, cela pourrait pousser à bout Alcaraz.

À tout juste 20 ans, Carlos Alcaraz fait partie des tous meilleurs joueurs de tennis au monde. L'Espagnol est actuellement numéro 2 mondial à l'ATP, et il était même premier avant Roland-Garros. Depuis, c'est Novak Djokovic qui est passé devant lui, grâce à sa victoire à Paris. Le natif de Murcie aurait pu prétendre à une place en finale vu son niveau de jeu, mais malheureusement il s'est blessé lors de sa demi-finale face au Serbe.

Alcarzaz pourrait craquer

Pour éviter les blessures qui l'ont amoindri face à Novak Djokovic, et devenir le meilleur joueur du monde, Carlos Alcaraz doit être quelque peu bridé. C'est ce qu'a révélé l'un des préparateurs physiques de l'Espagnol, Juanjo Monero, pour Puntodebreak . Et cela n'est pas évident à gérer pour Carlitos. « Entre Juan Carlos, ses parents et moi, c’est nous qui lui disons le plus souvent « NON », car il nous fait parfois passer pour les « méchants », même si ce n’est pas le bon mot. D’autres personnes qui ne sont pas aussi proches de lui peuvent se comporter différemment, mais ce qui est vraiment compliqué, c’est de lui dire de ne pas faire ceci, de ne pas manger cela ou de ne pas aller à tel ou tel endroit. Le fait d’être tout le temps en train de lui dire « NON » peut générer un certain rejet de la part du joueur, mais c’est un risque que l’on prend. Le dicton dit : « Celui qui t’aime bien te fera pleurer ». Et c’est vrai, parce que ces personnes vous diront probablement des choses que vous n’avez pas envie d’entendre, mais qui seront les meilleures pour vous. Dans mon cas, ma relation avec Carlos a longtemps dépassé le cadre professionnel. »

Alcaraz peut prendre sa revanche à Wimbledon

Carlos Alcaraz aura peut-être l'occasion de prendre sa revanche sur Novak Djokovic lors du tournoi de Wimbledon. Les deux hommes sont alignés sur le gazon anglais. L'Espagnol part tout de même désavantagé, car il ne maîtrise pas bien la surface, ce qui n'est pas le cas du Serbe.