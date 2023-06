Tensions avec Nadal ? Federer vide son sac

La rédaction

La carrière de Roger Federer est indissociable de celle de Rafael Nadal, et vice-versa. Pendant près de vingt ans, les deux joueurs se sont côtoyés sur le circuit, donnant naissance à plusieurs matches de légende. Aujourd'hui à la retraite, le Suisse reconnaît qu'il a pris ses distances avec son compère espagnol.

En septembre dernier, Roger Federer décidait de ranger définitivement les raquettes. Mais avant de tourner la page, le Suisse souhaitait disputer un dernier double à la Laver Cup. Et comme pour rendre hommage à sa fabuleuse carrière, l'ancien numéro un mondial avait proposé à Rafael Nadal de faire équipe avec lui. Le résultat du match n'a, en réalité, aucune importante. les supporters avaient été marqués par les larmes de Federer, assis à côté d'un Nadal, tout aussi ému. Ainsi, se clôturait une rivalité entamée en 2024 au moment de leur affrontement à Miami.

Federer évoque sa relation avec Nadal

Lors d'un entretien accordé au Tages‐Anzeiger , Federer est revenu sur sa relation avec Nadal. Il reconnaît que leurs discussions se font de plus en plus rares. « Si nous avons discuté récemment ? Moins cette année. Je lui ai souhaité le meilleur avec sa blessure, mais sinon les choses se sont calmées entre nous. Cela a probablement aussi montré un peu qu’il avait des problèmes avec son corps. Il en a toujours été ainsi : quand il ne va pas très bien, les choses ‘se calment’ entre nous » a lâché le Suisse.

« Nous ne sommes pas des amis proches »