Tennis : Ces révélations de Rafael Nadal sur sa relation avec Roger Federer !

Publié le 26 mars 2021 à 16h35 par La rédaction

Durant plusieurs années, Rafael Nadal et Roger Federer se sont livrés une très grande rivalité. L’Espagnol s’est d’ailleurs livré sur la relation qu’il entretient avec le Suisse.

Rafael Nadal et Roger Federer ont fait les heures de gloire du tennis. Les deux joueurs se sont livrés une grande bataille pendant presque 15 ans. L’Espagnol et le Suisse se sont partagés les titres du Grand Chelem et une rivalité mythique est née. Si Novak Djokovic essaye de rattraper ces deux véritables légendes (qui totalisent à eux deux 40 titres en Grand Chelem), Nadal et Federer auront marqué de leur empreinte l’histoire du tennis et du sport de manière générale. Cependant, en-dehors des courts, les deux hommes ont laissé place à une relation amicale, bien loin de leurs duels intenses sur les terrains du monde entier.

« Il reste que nous ne sommes pas des amis proches »