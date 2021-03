Tennis

Tennis : Masters, forfait... Cette explication sur Federer, Nadal et Djokovic !

Publié le 25 mars 2021 à 23h35 par A.D.

Le Masters 1000 de Miami se joue sans Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Interrogé sur le forfait des membres du Big 3, Diego Schwartzman a donné son explication.

Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont décidé de ne pas se présenter au Masters 1000 de Miami. Une nouvelle qui arrange les affaires de Stefanos Tsitsipas. En effet, le prodige grec a reconnu que l'absence du Big 3 était une très bonne nouvelle pour lui et qu'il voulait en profiter pour remporter son premier Masters 1000. « L'absence du Big 3 à Miami ? Je ne vais pas mentir, c’est une magnifique opportunité. Même si je suis parmi les meilleurs au monde, je ne me sens pas vraiment comme l’un des favoris pour le titre car il y a beaucoup de joueurs qui réussissent très bien. Je pense que j’ai de bonnes perspectives pour signer un bon résultat. Je veux continuer à ajouter des points au classement. L’un de mes grands objectifs est de gagner un Masters 1000. Je sens que je me rapproche de plus en plus de l’atteindre. Je le désire ardemment et je travaille dur pour générer plus d’opportunités pour y parvenir » , a confié Stefanos Tsitsipas. En plus du numéro 5 mondial (classement ATP), Diego Schwartzman (9ème) s'est également prononcé sur l'absence de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

«La dévaluation économique fait hésiter beaucoup de joueurs à venir»