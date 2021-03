Tennis

Tennis : La désillusion d'Andy Murray après ce nouveau coup dur !

Publié le 24 mars 2021 à 10h35 par A.D.

Après une véritable descente aux enfers et un combat acharné pour revenir d'une grave et longue blessure, Andy Murray a rechuté. Alors qu'il a dû déclarer forfait pour le Masters 1000 de Miami, le Britannique a fait part de son immense déception.

Victime de graves blessures à répétition, Andy Murray a manqué de longs mois de compétition avant de faire son retour récemment. Alors qu'il retrouvait peu à peu ses sensations, l'ancien numéro 1 mondial a rechuté mystérieusement pendant qu'il dormait. Résultat, Andy Murray ne participera pas au Masters 1000 de Miami qui débute ce mercredi. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , le Britannique a tenté d'expliquer cette énième blessure, avant d'afficher sa tristesse de ne pas prendre part au tournoi floridien.

«C’est très frustrant et un peu démoralisant, c’est dégueulasse »