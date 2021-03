Tennis

Tennis : Le clan Djokovic annonce la date de sa retraite !

Publié le 23 mars 2021 à 13h35 par A.D. mis à jour le 23 mars 2021 à 13h36

Alors qu'il a soufflé ses 33 bougies, Novak Djokovic va prendre sa retraite sportive dans trois ans maximum. C'est du moins ce qu'a affirmé le père du numéro un mondial, Srdjan Djokovic.

Depuis de longues années, Novak Djokovic assoit sa domination sur la planète tennis et donne du fil à retordre à Roger Federer et Rafael Nadal. Actuellement en tête du classement ATP, l'ogre serbe est le GOAT à en croire son père Srdjan Djokovic. « Si Novak Djokovic est le GOAT ? Il n’y pas d’incertitudes, il est déjà le meilleur de tous les temps. Selon le nombre de semaines passées en tant que n°1 mondial, dans les duels, selon le nombre de titres de Masters 1000. Il ne lui manque que l’or olympique et deux titres du Grand Chelem qu’il remportera cette année. Il est le meilleur et tout dépend de lui dans le monde du tennis. Il peut perdre, mais pas parce que son adversaire l’a surpassé. C'est plutôt parce qu’il a permis à son adversaire de le battre » , a estimé le père de Novak Djokovic.

«Sa carrière durera encore un an et demi, jusqu’à trois au maximum»