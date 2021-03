Tennis : Rafael Nadal prend une grande décision pour Roland-Garros !

Tennis

Handicapé par son dos, Rafael Nadal a annoncé qu'il faisait l'impasse sur le Masters 1000 de Miami. Une manière pour lui de se préparer au mieux pour la saison sur terre-battue, et plus particulièrement pour Roland-Garros.

Touché au dos depuis l'Open d'Australie, Rafael Nadal ne s'est pas encore totalement remis de sa blessure. Comme le numéro 2 mondial l'a expliqué sur son compte Twitter , il préfère prendre le temps de se remettre totalement pour être au top en terre-battue et à Roland-Garros. Dans cette optique, Rafael Nadal ne sera pas de la partie au Masters 1000 de Miami (à partir du 24 mars).

« Je suis triste d'annoncer que je ne jouerai pas à Miami, une ville que j'adore. J'ai besoin de récupérer complètement et de me préparer pour la saison sur terre-battue en Europe. Un message spécial à mes fans aux Etats-Unis et en particulier à la grande communauté hispanophone de Floride qui m'a toujours apporté un grand soutien ! » , a confié Rafael Nadal sur les réseaux sociaux.

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!