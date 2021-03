Tennis

Tennis : Andy Murray monte au créneau pour Novak Djokovic !

Publié le 11 mars 2021 à 19h35 par T.M.

Alors que les critiques sont nombreuses à l’encontre de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial peut toutefois compter sur le soutien d’Andy Murray.

A l’instar de Rafael Nadal et Roger Federer, Novak Djokovic va lui aussi rester dans l’histoire du tennis. Le Serbe vient d’ailleurs de battre un énorme record, celui du nombre de semaines à la place de numéro 1 mondial. Dans plusieurs années, on se souviendra donc encore de Djokovic, mais la cote de popularité de ce dernier n’est vraiment pas la même que celle de Nadal et Federer. Alors que l’Espagnol et le Suisse sont appréciés de tous, ce n’est pas le cas de l’ogre serbe qui reçoit de nombreuses critiques et est au coeur de plusieurs polémiques.

Murray est derrière Djokovic !