Tennis : Federer dévoile les clés de sa victoire après son grand retour !

Publié le 10 mars 2021 à 22h35 par A.D.

Ce mercredi, Roger Federer a fait son grand retour sur les courts après plus d'un an d'absence. Tombeur de Dan Evans à Doha, le maitre à jouer suisse a analysé sa victoire.

Victime de gros pépins physiques, Roger Federer a manqué de longs mois de compétition. Alors qu'il retrouvait les courts ce mercredi à Doha, l'ancien numéro 1 mondial a dû se frotter à Dan Evans. Et pour son grand retour, Roger Federer l'a emporté en trois sets (7-6, 3-6, 7-5). Dans des propos rapportés par L'Equipe , le maitre à jouer suisse s'est livré sur sa victoire et a dévoilé les clés de la rencontre.

«Je suis très content de la façon dont j'ai géré les moments difficiles»