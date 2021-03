Tennis

Tennis : Federer envoie un message très fort avant son grand retour !

Publié le 6 mars 2021 à 18h35 par A.D.

Handicapé par des problèmes physiques, Roger Federer a manqué plus d'un an de compétition. Sur le point de faire son grand retour à Doha, le maitre à jouer suisse a annoncé clairement la couleur.

Alors qu'il a enchainé les pépins physiques, Roger Federer a été écarté des courts pendant plus de 13 mois. Pour faire son grand retour, le maitre à jouer suisse à décidé de se présenter au tournoi de Doha. Avant de décoller pour rejoindre la capitale du Qatar, Roger Federer a annoncé sur Twitter qu'il était prêt à en découdre et qu'il ne comptait pas du tout faire de la figuration pour sa première compétition de la saison.

«Je me sens gonflé à bloc»

« Mon dernier voyage pour un tournoi était il y a un an et je peux vous dire que je suis très impatient. Ça a été un chemin long et difficile. Il y a encore du boulot mais je sens que je suis bien. Je m'entraîne très bien, et je me sens gonflé à bloc », a confié Roger Federer dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce vendredi soir.