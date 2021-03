Tennis

Tennis : Le clan Djokovic dévoile l’un des secrets de sa victoire à l’Open d’Australie !

Publié le 4 mars 2021 à 16h35 par B.C.

Vainqueur de l’Open d’Australie, Novak Djokovic s’est notamment illustré par ses services. Un élément qui a contribué à sa victoire comme l’explique Marian Vajda, son entraîneur.

Diminué physiquement après une blessure à l’abdomen, Novak Djokovic est parvenu à aller jusqu’au bout de l’Open d’Australie et à remporter son 18e Grand Chelem, son 9e à Melbourne. Le Serbe fait un pas de plus vers Roger Federer et Rafael Nadal, et leur 20 sacre. Durant le tournoi, le numéro 2 mondial a particulièrement brillé avec ses services, en témoignent ses 103 aces, un exercice qui n’était pourtant pas son fort auparavant comme l'explique Marian Vajda, son entraîneur.

« Un plaisir de voir de loin comment il s’est amélioré »