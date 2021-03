Tennis

Tennis : Après la victoire à l’Open d’Australie, le clan Djokovic met la pression sur Nadal !

Publié le 1 mars 2021 à 18h35 par B.C.

Alors que Novak Djokovic vient de remporter l’Open d’Australie, l’entraîneur du Serbe Goran Ivanisevic est revenu sur cette victoire, tout en envoyant un message fort à Rafael Nadal.

Malgré une déchirure abdominale laissant craindre un forfait, Novak Djokovic est parvenu à remporter l’Open d’Australie, son 18e sacre en Grand Chelem. Le Serbe met ainsi la pression sur Roger Federer et Rafael Nadal, qui comptent 20 victoires majeures. Une lutte acharnée entre le Top 3 s’annonce donc dans les prochains mois, et comme l’explique Goran Ivanisevic, l’entraîneur du Serbe, ce nouveau succès de Djokovic arraché dans la douleur s’avère décisif dans la course aux records.

« Il était important pour lui de suivre la cadence »