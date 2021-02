Tennis

Tennis : Djokovic reçoit un message fort après son sacre à l’Open d’Australie !

Publié le 23 février 2021 à 20h35 par B.C. mis à jour le 23 février 2021 à 20h36

Vainqueur de l’Open d’Australie le week-end dernier, Novak Djokovic a impressionné Boris Becker, ancien numéro 1 mondial.

Diminué physiquement, Novak Djokovic semblait proche d’un abandon à l’Open d’Australie. Finalement, le Serbe est parvenu à aller au bout du Grand Chelem, et à le remporter ! Novak Djokovic s’est offert un neuvième sacre à Melbourne en prenant le meilleur sur Daniil Medvedev, non sans récolter quelques critiques pour ses sorties sur une blessure que certains imaginent fictive. « J'ai passé une nouvelle IRM ce (lundi) matin qui a montré que les dégâts étaient un peu plus importants qu'à l'issue de mon troisième tour contre Taylor Fritz. D'après les docteurs, ce n'est pas si mal, mais je vais devoir me reposer et me soigner. [La déchirure] est passée de 1,7 à 2,5 cm », a assuré Djokovic après sa victoire. Loin de toutes ces polémiques, Boris Becker retient principalement le très haut-niveau affiché par le Serbe durant le tournoi.

« Une masterclass mentale et tactique »