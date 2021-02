Tennis

Tennis : Les nouvelles révélations de Novak Djokovic sur sa blessure !

Publié le 22 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Le vainqueur de l'édition 2021 de l'Open d'Australie, Novak Djokovic, s'est livré à de nouvelles confidences concernant sa blessure aux abdominaux.

Ce n'était un secret personne : Novak Djokovic n'était pas à 100% de ses capacités physiques au moment d'affronter Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie. Le n°1 mondial au classement ATP souffrait d'une blessure aux abdominaux, mais avait refusé d'en parler avec clarté pendant le tournoi. Vainqueur de son duel avec Daniil Medvedev en trois sets (7-5, 6-2, 6-2), Novak Djokovic s'est offert le neuvième Open d'Australie de son carrière, ainsi que son 18ème Grand Chelem. Après sa victoire, le joueur serbe a finalement accepté de donner plus d'informations concernant la blessure qui l'a handicapé durant la compétition.

« La déchirure est passée de 1,7 à 2,5 cm »