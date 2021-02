Tennis

Tennis : Le bel hommage de Novak Djokovic à Daniil Medvedev !

Publié le 21 février 2021 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 21 février 2021 à 13h40

Novak Djokovic est venu à bout de Daniil Medvedev en trois sets (7-5, 6-2, 6-2) pour s'adjuger l'Open d'Australie pour la neuvième fois de sa carrière. Le n°1 mondial s'est montré beau joueur après la rencontre.

18. Voilà le nombre de titres du Grand Chelem remportés par Novak Djokovic au cours de son illustre carrière. Le joueur serbe s'est offert l'Open d'Australie pour la troisième année consécutive, en venant à bout du jeune Daniil Medvedev en trois sets (7-5, 6-2, 6-2) ce dimanche à Melbourne. Au total, c'est la neuvième fois que le n°1 au classement ATP remporte l'Open d'Australie. Si Novak Djokovic avait annoncé avant le match qu'il ne ferait aucun cadeau à la nouvelle génération de tennismen, il a tout de même tenu à saluer la belle prestation de Daniil Medvedev au terme de la rencontre.

« Daniil est l'un des adversaires les plus coriaces que j'ai affrontés dans ma carrière »