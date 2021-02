Tennis

Tennis : Djokovic annonce la couleur pour la finale de l’Open d’Australie !

Publié le 19 février 2021 à 9h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic sera opposé à Stefanos Tsitsipas ou Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial s’attend à un très gros combat.

Cela était loin d’être gagné et pourtant. Diminué par des pépins physiques depuis le début de sa quinzaine à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a tout de même réussi à se hisser jusqu’en finale de ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Ce jeudi, le Serbe a validé son ticket pour la finale en s’imposant face à la surprise à Melbourne, Aslan Karatsev. Désormais, Djokovic attend son adversaire qui sera le vainqueur du match entre Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev.

« Etre prêt à défier un des meilleurs joueurs au monde »