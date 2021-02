Tennis

Tennis - Open d'Australie : Djokovic décrypte sa grosse bataille face à Zverev !

Publié le 17 février 2021 à 9h35 par A.D. mis à jour le 17 février 2021 à 9h38

Novak Djokovic a dû repousser ses limites pour venir à bout d'Alexander Zverev ce mardi en quart de finale de l'Open d'Australie. Interrogé après la rencontre, le numéro un mondial a analysé sa victoire et a décrit ses difficultés face au jeune allemand (23 ans).

Opposé à Alexander Zverev ce mardi, Novak Djokovic a dû livrer une grosse bataille pour valider son ticket pour la demi-finale de l'Open d'Australie. Mené un set à zéro, le numéro un mondial a été poussé dans ses retranchements, mais est tout de même parvenu à l'emporter face à l'Allemand (6-7, 6-2, 6-4, 7-6). Avant d'affronter Aslan Karatsev ce jeudi à Melbourne, Novak Djokovic est revenu sur sa victoire face à Alexander Zverev et s'est livré sur les difficultés qu'il a rencontrées lors de la rencontre.

«On s'est tous les deux poussés très loin»