PSG : Le drame qui bouleverse Al-Khelaïfi…

Alexis Brunet

Dimanche, l’AJ Auxerre a perdu l’un de ses plus grands dirigeants. Gérard Bourguignon s’est éteint à l’âge de 85 ans. Il avait écrit certaines des plus belles pages de l’histoire du club bourguignon avec Guy Roux et il est aujourd’hui pleuré par de nombreux fans auxerrois. Le PSG, par le biais de son président Nasser Al-Khelaïfi, a tenu à lui rendre hommage.

C’est une nouvelle qui a attristé bien des supporters de l’AJ Auxerre. Dimanche, le club bourguignon a appris le décès de l’un de ses anciens dirigeants historiques, Gérard Bourgoin. Ce dernier avait notamment été vice-président de l’AJA de 1978 à 2000, participant ainsi activement au seul titre de champion d’Auxerre en 1996, mais également aux épopées en Ligue des champions.

« Un immense dirigeant… »

À travers un communiqué, l'AJ Auxerre a tenu à souligner l’importance qu’a eue Gérard Bourgoin pour le club bourguignon, tout en affirmant qu’un bel hommage lui sera rendu. « Le club, qui perd un immense dirigeant qui a œuvré toute sa vie pour développer et faire briller l’AJA, s’associe à la peine de sa famille et de ses proches et lui rendra un hommage à la hauteur de son incroyable dévouement. » Une minute d’applaudissement devrait avoir lieu lors du prochain match de Ligue 1 face à Reims le 9 mars prochain, avant sans doute un plus bel hommage encore le 30 mars prochain à l’Abbé-Deschamps lors de la rencontre contre Montpellier.

Nasser Al-Khelaïfi rend hommage à Gérard Bourgoin

Il n’y a pas que les fans de l’AJ Auxerre qui sont touchés par la disparition de Gérard Bourgoin. Le PSG a également tenu à rendre hommage à l’ancien dirigeant de l’AJA par le biais de son président Nasser Al-Khelaïfi. « C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Gérard Bourgoin. Grande figure du football français, il a marqué l’histoire de l’AJ Auxerre par son engagement, sa passion et son dévouement sans faille pour le développement du club. Au nom du Paris Saint-Germain, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à toute la communauté de l’AJ Auxerre. »