Tennis

Tennis : Le futur adversaire de Djokovic annonce la couleur !

Publié le 16 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Aslan Karatsev s'est livré sur sa victoire contre Grigor Dimitrov (2-6, 6-4, 6-1, 6-2) qui lui ouvre les portes des demi-finales de l'Open d'Australie et un face-à-face avec Novak Djokovic.

Aslan Karatsev a réalisé un sacré exploit ce mardi en quart de finale de l'Open d'Australie ! Celui qui apparaît seulement au 114ème rang du classement ATP a éliminé Grigor Dimitrov en quatre sets (2-6, 6-4, 6-1, 6-2) pour avancer en demi-finale de la compétition. Si Grigor Dimitrov a souffert de problèmes au dos qui ont forcément altéré ses performances, Aslan Karatsev était tout de même très fier de son succès avant d'affronter Novak Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie.

« C'est incroyable d'arriver en demi-finales depuis les qualifications »