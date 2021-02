Tennis

Tennis : La mystérieuse déclaration de Djokovic sur sa blessure !

Publié le 14 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Novak Djokovic est parvenu à faire tomber Milos Raonic au quatrième tour de l'Open d'Australie et ce, malgré une blessure qui a provoqué sa frayeur. Après quoi il a préféré ne pas s'attarder sur la question.

« C'est une déchirure du muscle, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de récupérer en moins de deux jours. Je ne sais pas si je serai sur le court dimanche. Je suis très fier, mais aussi triste et inquiet. C'est une blessure sérieuse. (…) On va essayer de comprendre ce qu'il se passe exactement pour que l'équipe médicale puisse me prescrire le meilleur traitement possible. C'est ma seule chance, aussi faible soit-elle, d'être sur le court dimanche. » Vendredi dernier, Novak Djokovic s'était montré très inquiet au sujet de sa blessure aux abdominaux. Finalement, le Serbe a bel et bien pu tenir sa place ce dimanche, face à Milos Raonic. Apparu bandé mais pas vraiment diminué, le numéro 1 mondial l'a tout de même emporté en quatre sets (7-6, 4-6, 6-1, 6-4). De nouveau interrogé sur sa blessure, Djokovic a préféré ne pas en dire plus pour se préserver.

« Je sais ce que j’ai mais je ne veux pas en parler maintenant. Je ne vous dirai rien »