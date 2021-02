Tennis

Tennis - Open d'Australie : Ce témoignage qui en dit long sur les chances de Djokovic...

Publié le 13 février 2021 à 13h35 par La rédaction

Stefanos Tsitsipas s’est prononcé sur la blessure aux abdominaux de Novak Djokovic et estime qu’il lui sera difficile de rentrer sur le court ce dimanche.

Novak Djokovic a finalement remporté son troisième tour de l’Open d’Australie au forceps face à l’Américain Taylor Fritz. Mais c’est inquiet que le joueur serbe est sorti du court. Le numéro 1 mondial s’est blessé aux abdominaux et n’est pas certain de disputer son huitième de finale face à Milos Raonic. « Mais c'est une déchirure du muscle, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de récupérer en moins de deux jours. Je ne sais pas si je serai sur le court dimanche. Je suis très fier, mais aussi triste et inquiet. C'est une blessure sérieuse. (…) On va essayer de comprendre ce qu'il se passe exactement pour que l'équipe médicale puisse me prescrire le meilleur traitement possible. C'est ma seule chance, aussi faible soit-elle, d'être sur le court dimanche » déclarait Djokovic vendredi après sa victoire.

« Lorsque j’ai continué sur le terrain, la blessure s’est aggravée »