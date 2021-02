Tennis

Tennis - Open d'Australie : Novak Djokovic s'enflamme après sa nouvelle victoire

Publié le 10 février 2021 à 9h35 par A.D.

Ce mercredi, Novak Djokovic s'est qualifié pour le troisième tour de l'Open d'Australie grâce à son succès face à Frances Tiafoe. A l'issue de la partie, l'ogre serbe a fait part de son grand bonheur d'être sorti vainqueur d'un nouveau combat à la Rod Laver Arena.

Tombeur de Jérémy Chardy au premier tour de l'Open d'Australie, Novak Djokovic s'est frotté à Frances Tiafoe ce mercredi. Et cette fois, le numéro un mondial a dû forcer un peu plus son tennis pour l'emporter en quatre sets (6-3, 6-7, 7-6, 6-3). Alors que la Rod Laver Arena lui sourit plutôt bien, Novak Djokovic s'est totalement enflammé après sa victoire contre Frances Tiafoe.

«J'ai l'impression d'être dans mon salon quand je joue ici»

« Quand on gagne beaucoup dans certains courts, on se sent de plus en plus à l'aise et en confiance. J'ai l'impression d'être dans mon salon quand je joue ici. La seule différence, c'est que je ne suis pas assis sur mon canapé, je cours dans tous les sens plutôt. La surface a changé au fil des années. C'est probablement, le court le plus rapide dans lequel j'ai joué ici à la Rod Laver Arena lors des 15 dernières années. Il faut avoir un gros service. Si vous avez un gros service, ça aide, sinon, ce n'est pas le cas, et il faut batailler et essayer de gagner dans l'échange » , a déclaré Novak Djokovic dans des propos rapportés sur le compte Twitter de l'Open Australie.